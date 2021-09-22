تقرير: روسيا تعمل على إجراء محادثات ثلاثية مع إسرائيل والولايات المتحدة حول سوريا

نقل موقع "Axious" عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين اثنين أن روسيا حثت إسرائيل على إقناع الولايات المتحدة بالموافقة على خوض محادثات ثلاثية على مستوى عال حول الملف السوري.

وأوضح الموقع، في تقرير نشره الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثار هذا الموضوع خلال المحادثات التي أجراها في موسكو في سبتمبر مع نظيره الإسرائيلي، يائر لابيد، إضافة إلى الاتصالات التي تمت مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا.

وقال المسؤولان الإسرائيليان إنهما يؤيدان مبادرة لإجراء لقاء بين الدول الـ3 على مستوى مستشاري الأمن القومي.

كما نقل "Axious" أن منسق البيت الأبيض للسياسة في الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، عقد خلال سبتمبر في جنيف بطلب من الجانب الروسي اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف.

وقال إن الطرف الروسي أراد بحث الخطوات الخاصة بالتسوية السياسية في سوريا ومعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة مع منح إعفاءات من العقوبات ضد سوريا للسماح بنقل النفط والغاز عبر أراضي سوريا إلى لبنان، الذي يواجه نقصا في الوقود.

بدوره، تطرق ماكغورك، حسبما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط، إلى مسألة انسحاب القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها من المناطق المتاخمة لأراضي سيطرة إسرائيل في هضبة الجولان.

المصدر: "Axious" + وكالات