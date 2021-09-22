سفير جنوب إفريقيا لدى سوريا يزور الحسكة لاستعادة مواطني بلاده من مخيم "روج"

زار سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى سوريا، باري غيلدر، محافظة الحسكة بهدف استعادة مواطني بلاده من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيم "روج" للنازحين، وإعادة تأهيلهم.

وقال المكتب الصحفي الرسمي لمحافظة الحسكة في بيان له، يوم الأربعاء، إن السفير الجنوب إفريقي التقى بمحافظ الحسكة، غسان خليل، الذي قدم له "شرحا وافيا" عن الوضع في المحافظة، حسب البيان.

وجاء في البيان أن المحافظ أشار إلى "خطورة الأعداد الكبيرة للاجئين في المخيمات والذين تمت أدلجتهم بالفكر المتطرف وضرورة إعادة تأهيلهم كونهم سلكوا أو أجبروا على سلوك معاد للإنسانية".

بدوره، أكد السفير أن "زيارته ذات هدف إنساني بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السورية لنقل رعايا دولته".

ونوه المحافظ إلى "دعم الحكومة السورية لهذه الخطوة وتقديمها الدعم الكامل وتأمين ما يلزم لتحقيق عودة مواطني دولة جنوب أفريقيا".

المصدر: RT