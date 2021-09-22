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نائب تونسي يتراجع عن الاستقالة بعد الخطاب الأخير لقيس سعيّد

أخبار العالم العربي

نائب تونسي يتراجع عن الاستقالة بعد الخطاب الأخير لقيس سعيّد
Globallookpress
مجلس النواب التونسي
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تراجع النائب التونسي مبروك كورشيد عن تقديم استقالته من البرلمان، بعد الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي ألقاه في سيدي بوزيد أمس الثلاثاء.

وكشف كورشيد في تصريح لإذاعة "جوهرة إف أم" أنه "سيخوض معركة كرامة ضد اتهامات الرئيس بحق النواب بالفساد، والحديث عن شبهات بخصوص 150 مليون دينار".

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وأضاف أن "سعيّد يعتبر كل الأطراف فاسدة باستثناء شخصه"، مطالبا إياه بالكشف عن الأسماء المتورطة وعدم التعميم.

 

المصدر: "نسمة" + RT

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