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لبنان.. اندلاع حريقين بموقعين مختلفين في عكار شمال البلاد (فيديو)

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لبنان.. اندلاع حريقين بموقعين مختلفين في عكار شمال البلاد (فيديو)
Globallookpress
حريق في عكار شمالي لبنان (أرشيف)
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اندلع حريقان في موقعين متباعدين في محافظة عكار شمال لبنان، فيما يعمل عناصر الدفاع المدني بمساعدة الأهالي على تطويق النيران ومنع تمددها.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن "الحريق الأول اندلع في أراض عشبية في بلدة سفينة القيطع، وما لبث أن امتد إلى أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة في الأراضي المجاورة للموقع".

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وأشارت إلى أن "الحريق الثاني اندلع في جبل الشيخ عبدالوهاب في خراج بلدة برقايل، حيث تساهم الرياح في تمدد رقعة النار وتصعب مهمة عناصر الإطفاء".



المصدر: "النهار" + RT

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