تعويم المركب المائل في نهر النيل في مصر بعد أسبوعين من الأزمة

أنهت الجهات المعنية في مصر أزمة المركب المائل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد نجاح تعويمه بعد 14 يوما، على جنوحه في نهر النيل.

وأكد أصحاب المركب أن تعويم المركب جرى بمعرفة شركة خاصة تم الاستعانة بها بالتنسيق مع الفنيين والعمال المتخصصين بمحافظة دمياط، حيث تم الاستعانة بهم للمساعدة فى استعادة توازن المركب المائل وعودته لاتزانه، وذلك عن طريق استخدام 4 معدات ثقيلة (كراكات) ولودر، للمساعدة فى رفع المركب، بالإضافة إلى بعض أعمال التعويم الأخرى.

وكان محافظ الدقهلية أيمن مختار قد وجه بتشكيل لجنة فنية على مستوى عال لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل، والتأكد من كافة إجراءات السلامة وتوافر الاشتراطات الخاصة بالمراكب الراسية فى النيل بنطاق محافظة الدقهلية.

وقد شهد شارع المشاية بمدينة المنصورة حالة من الهلع بعد سماع صراخ استغاثة من المواطنين يوم الخميس الماضي، بسبب غرق أحد المراكب النيلية الموجودة.

المصدر: اليوم السابع