سوريا.. عقوبة قد تصل إلى السجن 7 سنوات للمتاجرين بـ"الخبز"

قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا إن عقوبة المتاجرة بالخبز التمويني (اليابس والطري) تتراوح بين 3 وحتى 7 سنوات سجنا.

وأوضح مدير حماية المستهك في الوزارة محمد باغ أن تلك العقوبة الشديدة يضاف إليها غرامة مالية تبدأ من مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن باغ أن تنظيم الضبوط "يتم استنادا على المعطيات سواء على صعيد كميات الخبز المستخدم كعلف أم عن طريق اعتراف المتاجر بفعله".

وأشار إلى أنه "لا تتم محاسبة الباعة الصغار كونها أموراً تتعلق بعرض وطلب بين المواطنين وعلى نطاق ضيق لا تصل حد المتاجرة الفعلية" وأن هناك تحقيقات تجري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية واستنادا عليها يتم تنظيم الضبط.

وحسب بيانات الوزارة فقد بلغ عدد الضبوط التي نظمت بتهمة الاتجار بالخبز التمويني منذ 15 أبريل حتى نهاية يونيو ١٥٨ ضبطا، بالإضافة إلى 66 ضبطاً في شهر أغسطس بكميات تصل إلى عدة أطنان.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية