"التحالف العربي" ينفي تلقي معلومات من الأمم المتحدة عن وقوع ضحايا مدنيين في شبوة باليمن

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت البيان الأخير للناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك.

وأوضح أن البيان الأممي المذكور تطرق لـ"إعدام المليشيا الحوثية تسعة مدنيين يمنيين، أحدهم قاصر، بالعاصمة صنعاء"، كما "تضمن البيان ادعاء على التحالف بوقوع 6 ضحايا مدنيين في محافظة شبوه اليمنية نتيجة غارة جوية نفذها التحالف".

وأضاف العميد الركن تركي المالكي أن "التحالف يؤكد أنه لم يتلق أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن عن هذا الادعاء كما هو معتاد بالآلية التنسيقية في مثل هذه الحالات، ولم ترده أي معلومات عن هذه الغارة"، مؤكدا أن "التحالف ينظر في الادعاء بجدية ويتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية للتحقق مما ورد فيه، وإعلان نتائجه من خلال إحالته إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث".

وأكد العميد المالكي أن "التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف بعملياته العسكرية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يطبق أفضل الممارسات الدولية بقواعد الاشتباك، ويعمل على تطوير قواعد الاشتباك بصفة دائمة وبما يتناسب مع بيئة العمليات، ولم يكن هناك أي ادعاءات بوجود حوادث عرضية خلال الأربعة عشر شهرا الماضية، ما يؤكد احترام وتطبيق التحالف للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لتجنيب المدنيين الأضرار الجانبية".

وتابع أن "قيادة التحالف مارست أعلى درجات ضبط النفس أمام إطلاق المليشيا الحوثية لمئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمدن السعودية، ولم يتم استهداف القدرات الحوثية وكذلك القيادات الإرهابية بعد اتخاذ المليشيا للمدنيين والأعيان المدنية دروعا بشرية لتجنب استهداف التحالف".

المصدر: "واس"