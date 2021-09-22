بغداد تجدد تهديدها لطهران باللجوء لمحكمة العدل الدولية لاستحصال "حقوقها" المائية

جدد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد، تهديده لإيران بشأن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لاستحصال "حقوق" بلاده المائية في الأنهر المشتركة بين البلدين.

وقال الوزير العراقي في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن "بلاده تمتلك أوراق ضغط ضد إيران، منها اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وربما هناك أوراق أخرى قد تستخدمها وزارات عراقية غير وزارته".

وأضاف، أن "طرحي وزيري الخارجية والمالية العراقيين كان شديدا خلال اجتماع مشترك عقد في وقت سابق مع مسؤولين إيرانيين".

وفي يوليو الماضي، هدد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد، باللجوء إلى المؤسسات الدولية لاستحصال حقوق بلاده المائية من إيران.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة ديالى العراقية المحاذية لإيران: "سنلجأ للمحافل الدولية لاستحصال حقوقنا المائية من إيران، إذا أصرت الأخيرة على قطع جميع الموارد المائية عن محافظة ديالى ورفضها الانصياع لاتفاقيات تقاسم أضرار شح المياه الإقليمية".

المصدر: "قناة العراقية" + RT