الداخلية المصرية تسمح لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أخرى

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية رقم 1561 لسنة 2021، بالإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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ونص القرار على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا، "أولهـم خالد إبراهيم محمد عرفة، وآخرهم أحمد نعمان حسن محمد السعدني"، المدرجـة أسـماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ مـنهم، مـع عـدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ويسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ أو التخلي عن الجنسية المصرية بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية.

ويشمل الإذن عند صدوره الأبناء القصر (حتى 18 عامًا)، ولا يشمل الأبناء غير القصر أو الزوجة، ولكن يجب أن يقدم كل منهم طلبا منفصلا خاصا به.

وكما يسمح القانون المصري للمواطنين الذين يصدر لهم الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بالاستثناء من أداء الخدمة العسكرية بمصر.

المصدر: الدستور