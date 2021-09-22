تونس..القبض على عنصر "تكفيري" انضم إلى " تنظيم إرهابي"

استطاعت القوى الأمنية التونسية من إلقاء القبض على "عنصر تكفيري" كان مطلوبا لقوى الأمن لانضمامه إلى تنظيم إرهابي.

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وفي التفاصيل، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية ومصلحة التوقي من الإرهاب بنابل، من القبض على "عنصر تكفيري" مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 بسبب "الانضمام إلى تنظيم إرهابي" وصادر في شأنه حكما بالسجن لمدة 6 سنوات.

وأذنت النيابة العامة بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

المصدر: "نسمة"