تونس..القبض على عنصر "تكفيري" انضم إلى " تنظيم إرهابي"
Globallookpress Yassine Mahjoub via www.imago-im
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استطاعت القوى الأمنية التونسية من إلقاء القبض على "عنصر تكفيري" كان مطلوبا لقوى الأمن لانضمامه إلى تنظيم إرهابي.
وفي التفاصيل، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية ومصلحة التوقي من الإرهاب بنابل، من القبض على "عنصر تكفيري" مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 بسبب "الانضمام إلى تنظيم إرهابي" وصادر في شأنه حكما بالسجن لمدة 6 سنوات.
وأذنت النيابة العامة بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
المصدر: "نسمة"
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