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سلطنة عمان تحذر من الشائعات عبر مواقع "التواصل" وتتوعد "المجرمين" بالسجن

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تحذر من الشائعات عبر مواقع
Sputnik SPUTNIK
صورة تعبيرية
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أصدر الادعاء العام في سلطنة عمان تحذيرا بشأن تزايد وتيرة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها "جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة".

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وأصدر الادعاء العام بيانا حول ما تم رصده عبر منصات التواصل الاجتماعي من تزايد وتيرة الكتابات المسيئة والإشاعات المثيرة ونشر أخبار تتضمن إسناد أفعال جرمية ونسبتها إلى أفراد أو مؤسسات. 

هذا وشدد الادعاء العام على أن "نشر مثل هذه الأخبار بقصد إثارة الرأي العام أو بغرض نشر الشائعات، يعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات والغرامة 3000 ريال عماني، حيث أن النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد طريقة من طرق الإبلاغ، وقد يؤثر على إجراءات التحقيق".

المصدر: RT

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