إعلامي مصري يتحدث عن "وقائع فساد" للرئيس الراحل مرسي في القصر الجمهوري

كشف الإعلامي المصري مصطفى بكري عما قال إنها "وقائع فساد وتبذير" ارتكبها الرئيس الراحل محمد مرسي، فور دخوله القصر الجمهوري.

وقال بكري في حديثه مع قناة "صدى البلد" إن مرسي طلب تغيير الكرسي الذي كان يجلس عليه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مضيفا أنه تم إحضار 80 كرسيا لمرسي ليختار من بينها، على أن يجرب واحدا منها يوميا حتى يستقر على أيهما أنسب له.

وأضاف أن مرسي استقر على كرسي تم شراؤه من أحد أعضاء "الإخوان المسلمين" المقيمين في الكويت بـ80 ألف جنيه.

كما أكد أن الرئيس الراحل أمر بتغيير سجادة وجدها في القصر الجمهوري، كانت إيرانية الصنع وتبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار، وطلب استبدالها بواحدة من منتجات شركة "النساجون الشرقيون".

المصدر: "القاهرة 24"