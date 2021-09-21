السيسي: نهر النيل شريان الوجود الوحيد لمصر وسياسة فرض الأمر الواقع تنذر بتهديد أمن المنطقة
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر"، مشيرا إلى أن "سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".
كما قال السيسي على صعيد القارة الإفريقية، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب الاستجابة السريعة والفاعلة لاحتياجات القارة"، لافتا إلى أن "التنمية هي مجموعة من الحقوق الواجب تحقيقها للفرد في هذه القارة".
وفي الداخل المصري، أكد أن بلاده "طبقت سياسة الإصلاح الاقتصادي في جميع القطاعات التابعة للدولة من خلال عديد من الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الجمهورية".
المصدر: "القاهرة 24"
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