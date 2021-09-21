تونس.. إيقاف محاكمة وزير سابق متهم بمنح امتيازات لأحد أقارب ليلى بن علي
Globallookpress
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أوقفت السلطات القضائية في تونس محاكمة وزير الداخلية الأسبق محمد بن رجب، بموجب قانون المصالحة الإدارية.
وقال موقع "موزاييك أف أم" إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت اليوم، وقف محاكمة وزير الداخلية سابقا محمد بن رجب بخصوص القضية المتعلقة بإسناد قطعة أرض على ملك الدولة لفائدة أحد أقارب ليلى بن علي أرملة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.
وأوضح الموقع أن قرار وقف التتبع القضائي بحق الوزير الأسبق، جاء بناء على تطبيق "قانون المصالحة الإدارية"، الذي يشمل مسؤولين ووزراء ورجال أعمال قاموا بتجاوزات في عهد بن علي.
المصدر: "موزاييك أف أم"
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