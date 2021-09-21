أمير قطر يبعث برقية تعزية إلى الرئيس المصري

بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي.

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وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية في بيان مقتضب: "بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية، إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق".

وبعث نائب أمير قطر، الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، برقية مماثلة إلى السيسي، فيما أرسل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر، خالد بن خليفة آل ثاني، برقية تعزية إلى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

وتوفي طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق والرئيس المؤقت للبلاد في الفترة 2011-2012، عن عمر ناهز 85 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية قبل نحو 3 أشهر.

المصدر: "قنا" + وكالات