أمير قطر يتحدث من منبر الأمم المتحدة عن العلاقات مع "الأشقاء" في الخليج

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، متحدثا من منبر الأمم المتحدة، عن ثقته من "ترسيخ التوافق الذي حصل بين الأشقاء" وفق بيان العلا، الذي وضع حدا للأزمة الخليجية.

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وقال آل ثاني، خلال جلسة المناقشات السياسية العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: "لقد أتى إعلان العلا الذي صدر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر يناير الماضي تجسيدا لمبدأ حل الخلافات بالحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ونحن واثقون من ترسيخ هذا التوافق الذي حصل بين الأشقاء".

وأضاف: "لقد حرصنا دائما على إحلال مناخ السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة، فعلى سبيل المثال على مستوى الخليج، بيئتنا المباشرة، أكدنا مرارا على أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتزامنا بتسوية أية خلافات عن طريق الحوار البناء".

وتبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية التي امتدت منذ 5 يوليو 2017 بين الدوحة من جهة وكل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جهة أخرى.

المصدر: وكالات