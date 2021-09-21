القضاء الإسباني يستدعي وزيرة الخارجية السابقة للنظر في قضية استقبال زعيم "البوليساريو"

استدعى القضاء الإسباني وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، للتحقيق معها بشأن ملابسات استقبال زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي لدواع صحية.

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ووفقا لصحيفة "إل بايس"، فإن خطوة القضاء الإسباني تأتي بعد اعتراف كاميلو فيارينو، مدير ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بأن آرانتشا غونزاليس لايا أمرته بترتيب عملية استقبال إبراهيم غالي دون الحاجة إلى الخضوع لمراقبة الجوازات.

يذكر أن أكبر أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب في العقود الأخيرة اندلعت بعد استقبال مدريد لغالي من أجل العلاج من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت "وكالة الأنباء الصحراوية" أفادت يوم السبت بأنه من المنتظر أن يصل زعيم الجبهة إلى مخيمات اللاجئين لمزاولة مهامه بعد تعافيه من فيروس كورونا.

المصدر: "إل بايس" + وكالات