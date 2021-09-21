وزير إماراتي لـ"CNN": لدينا عدد كاف من الدول الفاشلة والمنافسة مع السعودية أمر "صحي جدا"

علق محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، عما "إذا كانت هناك مساحة كافية في الخليج لوجود مملكة عربية سعودية ناجحة تتنافس مع دبي".

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وفي إجابته على هذا السؤال الذي طرحته عليه مراسلة شبكة "CNN"، قال محمد القرقاوي: "نحن بحاجة لانفتاح المزيد من الدول في هذه المنطقة، وازدهار هذه المنطقة..كل بلد في هذه المنطقة أمر جيد للغاية".

وأضاف: "قلت إن لدينا عددا كافيا من الدول الفاشلة في هذه المنطقة..انظري إلى اليمن..انظري إلى أفغانستان..حان الوقت للمضي قدما..نحن نعمل عن كثب مع الدول الأخرى..مهما يحدث في مصر ومهما يحدث في قطر ومهما يحدث في السعودية..أعتقد أنه مهم لنا جميعا".

كما وصف القرقاوي المنافسة الاقتصادية مع السعودية بأنها أمر "صحي جدا"، وأكمل: "أعني أنت بحاجة إلى المنافسة في الحياة للمضي قدما..في بعض الأحيان نتنافس مع أنفسنا..من المهم أن يكون لهذه المنطقة مركز جذب، وهذا هو دور الإمارات".

المصدر: "CNN"