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صور تظهر حركة السير في الخرطوم عقب الإعلان عن احباط محاولة انقلاب

أخبار العالم العربي

صور تظهر حركة السير في الخرطوم عقب الإعلان عن احباط محاولة انقلاب
Sputnik
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نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية صورا ومقاطع فيديو من العاصمة السودانية الخرطوم ترصد حركة السير الطبيعية في المدينة، عقب إعلان السلطات عن احباط محاولة انقلاب، صباح اليوم الثلاثاء.

وتظهر الصور حركة سير عادية للسيارات والمترجلين في الشوارع الرئيسية بالخرطوم، كذلك لم توثق عدسات الكاميرا انتشارا للجيش أو الأمن في الشوارع.

صور تظهر حركة السير في الخرطوم عقب الإعلان عن احباط محاولة انقلاب
Sputnik

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السودانية أعلنت أنها تمكنت من إحباط محاولة انقلاب صباح اليوم الثلاثاء، واعتقال جميع العسكريين المشاركين فيها وبدء التحقيق معهم.

صور تظهر حركة السير في الخرطوم عقب الإعلان عن احباط محاولة انقلاب
Sputnik

المصدر: نوفوستي

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