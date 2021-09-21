وفق اتفاق التسوية.. بدء تسوية أوضاع عدد من المطلوبين في تل شهاب بريف درعا الغربي

أفادت وكالة "سانا" السورية ببدء عملية تسوية أوضاع عدد من المطلوبين السوريين والمتخلفين عن الخدمة والفارين بريف درعا الغربي، وذلك في إطار اتفاق التسوية.

وبحسب "سانا" بدأت اليوم الثلاثاء عملية تسوية أوضاع المطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية والفارين في تل شهاب بريف درعا الغربي.

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يذكر أن السلطات السورية كانت قد بدأت يوم السبت الماضي عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح في مدينة طفس بريف درعا الغربي.

وتستمر في محافظة درعا السورية تسوية أوضاع المسلحين الذين قرروا إلقاء السلاح، فيما تستقر الأوضاع هناك بمساعدة العسكريين الروس.

المصدر: سانا