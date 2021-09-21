بالفيديو.. لحظة انتشار الدبابات في العاصمة السودانية على خلفية محاولة "انقلاب" في البلاد
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نشرت وسائل إعلام ومواقع التواصل مقطع فيديو يظهر الدبابات وسط العاصمة السودانية الخرطوم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد.
وقالت وسائل إعلام سودانية إن ضباطا سوادنيين، حاولوا اليوم الثلاثاء، تنفيذ انقلاب والاستيلاء على السلطة.
وأعلن مجلس السيادة الانتقالي إفشال المحاولة والقبض على مجموعة من الضباط متورطين في الانقلاب.
الخرطوم صباح اليوم pic.twitter.com/iSwFO5vFqT— طــه ود حنان (@6a7a_hussein) September 21, 2021
وبحسب المعلومات الأولية، فإن منفذ العملية هو قائد سلاح المدرعات.
المصدر: RT
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