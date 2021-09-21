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مصادر إعلامية: يجري التصدي لمحاولة الانقلاب في السودان بمنطقة سلاح المدرعات

مواقع تتبع لتحديد هويات الإرهابيين تكشف اسمي قياديين في "القاعدة" قتلا خلال غارة في إدلب

أخبار العالم العربي

مواقع تتبع لتحديد هويات الإرهابيين تكشف اسمي قياديين في
Reuters
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هاجمت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي في سوريا سيارة على طريق بنش إدلب، وبحسب معطيات أولية، كانت السيارة تقل مسلحين مرتبطين بتنظيم "القاعدة "، وجماعة "حراس الدين".

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وحسب ما ورد فأن أحد الإرهابيين الذين قُتلوا في هذه الغارة الجوية يدعى أبو البراء التونسي، وكان قبل انتقاله إلى سوريا، عضوا في تنظيم "أنصار الشريعة"، الفرع التونسي للقاعدة.

وبعد وصوله إلى سوريا التي مزقتها الحرب، التحق بجبهة النصرة، ورفض الانضمام إلى "هيئة تحرير الشام" بزعامة أبو محمد الجولاني، وبقي مواليا لأيمن الظواهري. وفي جماعة "حراس الدين"، كان أبو البراء التونسي، أحد المنظرين الرئيسيين.

 وكان برفقة التونسي، أبو حمزة اليماني، الذي تقول بيانات أولية إنه كان أيضا قائدا ميدانيا رفيع المستوى. ومع ذلك، تم القضاء على إرهابي بهذا الاسم في سبتمبر من العام الماضي، ما يعني حدوث خلط في تحديد الهوية، أو تم القضاء على يمني آخر.

المصدر: Directorate 4

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