 
مباشر

مصر.. توقيف شخص هشم 10 سيارات خلال محاولته الهروب من الشرطة في الجيزة

أخبار العالم العربي

مصر.. توقيف شخص هشم 10 سيارات خلال محاولته الهروب من الشرطة في الجيزة
Globallookpress
الشرطة المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbzc

أوقفت الأجهزة الأمنية بمدينة الجيزة المصرية شابا تسبب بتحطيم 10 سيارات متوقفة في أثناء محاولته الهرب من قوات الشرطة بحي الدقي.

وأشارت التحريات إلى أن الشاب أثناء سيره بشارع المتحف الزراعي اصطدم بسيارة ولكنه لم يتوقف، وصادف ذلك مرور دورية أمنية حاولت توقيفه لبيان ملابسات الحادث، إلا أنه فور مشاهدته قوات الأمن هرب بالسيارة ما أدى لاصطدامه بعدد من السيارات المركونة. 

وكشفت المعاينة الأولية أن المتهم هشم 10 سيارات أثناء محاولة هروبه، ونفت التحريات ما تم تداوله حول إطلاق المتهم النيران على قوات الشرطة أو بالشارع كما تبين عدم وجود إصابات. 

واقتيد المتهم إلى قسم الشرطة وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصدر: "بوابة الأهرام"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا