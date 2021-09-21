مصر.. توقيف شخص هشم 10 سيارات خلال محاولته الهروب من الشرطة في الجيزة

أوقفت الأجهزة الأمنية بمدينة الجيزة المصرية شابا تسبب بتحطيم 10 سيارات متوقفة في أثناء محاولته الهرب من قوات الشرطة بحي الدقي.

وأشارت التحريات إلى أن الشاب أثناء سيره بشارع المتحف الزراعي اصطدم بسيارة ولكنه لم يتوقف، وصادف ذلك مرور دورية أمنية حاولت توقيفه لبيان ملابسات الحادث، إلا أنه فور مشاهدته قوات الأمن هرب بالسيارة ما أدى لاصطدامه بعدد من السيارات المركونة.

وكشفت المعاينة الأولية أن المتهم هشم 10 سيارات أثناء محاولة هروبه، ونفت التحريات ما تم تداوله حول إطلاق المتهم النيران على قوات الشرطة أو بالشارع كما تبين عدم وجود إصابات.

واقتيد المتهم إلى قسم الشرطة وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصدر: "بوابة الأهرام"