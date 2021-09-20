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أردوغان وغوتيريش يبحثان الأوضاع في أفغانستان وسوريا وليبيا

أخبار العالم العربي

أردوغان وغوتيريش يبحثان الأوضاع في أفغانستان وسوريا وليبيا
Globallookpress
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في "البيت التركي" المقابل لمبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأحداث في أفغانستان وليبيا وسوريا، فضلا عن الملف القبرصي.

وليل الاثنين، وصل الرئيس أردوغان إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

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