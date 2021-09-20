قيادي في "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية يكشف خطأ الأسيرين كممجي ونفيعات الذي أدى لاعتقالهما (فيديو)

كشف أسامة الحروب، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في فيديو يعرض لأول مرة، عن الخطأ الذي أدى إلى اعتقال أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وقال الحروب في الفيديو إن "كممجي ونفيعات اختفيا على أطراف مدينة جنين، وارتكبا خطأ وهو الاتصال بالهاتف، ما أدى إلى اكتشافهما عن طريق الطائرات الأربعة التي كانت تحوم في سماء جنين منذ ما يقارب الأسبوع".

يُعرَض لأول مرة.. قيادي بالجــهـــاد الإسلامي يكشف الخطأ الذي وقع فيه أيهم كممجي ومناضل نفيعات وأدى لاعتقالهما. pic.twitter.com/uUZAeOSDL5 — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) September 20, 2021

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وكانت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية أكدت في بيان رسمي، أنه "بعد حوالي أسبوعين من المطاردة تمكنت قوة من وحدة اليمام الخاصة بالتعاون مع الشاباك والجيش في جنين من اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع (كممجي ونفيعات) بعد معلومات استخبارية وصلت عن مكانهما".

المصدر: "شبكة القدس" + RT