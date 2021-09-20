خبير مصري لـRT: فيضان هذا الموسم حقق أكثر من المتوقع ومرتفع بنسبة 30%

ذكر أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، في حديث لـRT، أن "فيضان هذا الموسم حقق الهدف المنشود لشعبي وادي النيل حيث كان مرتفعا بنسبة 30%".

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ونوه شراقي بـأن الفيضان عام 2021 مرتفع بنسبة 30%، مشيرا إلى أن "الأمور على خير ما يرام"، وبين أن ذروة الفيضان ستنتهي بعد أيام قليلة مع حلول نهاية سبتمبر.

وأوضح الخبير أن منسوب نهر النيل عند الخرطوم شهد انخفاضا تدريجيا منذ أن وصل إلى أعلى منسوب هذا العام 17.27 متر يوم 10 سبتمبر، وهذا أعلى من منسوب الفيضان 73 سنتمترا، ولكنه انخفض بداية هذا الأسبوع إلى أقل من منسوب الفيضان، وبالتالي زال الخطر من مزيد من الفيضان على الخرطوم.

ولفت إلى أن الصور الفضائية تشير إلى انحسار مياه فيضان النيل لتستقر بين ضفتيه مع وجود بقايا لمياه الفيضان في بعض الأماكن.

وتابع أنه ينخفض إيراد النيل الأزرق تدريجيا في سبتمبر وأكتوبر، إلا أنه ما زال أعلى من المعدل بحوالي 28% في سبتمبر، ويبلغ التصريف من أعلى سد النهضة اليوم حوالي 523 مليون متر مكعب وهذا أقل تصريف منذ نهاية يوليو الماضي ولكنه أعلى من المتوسط لهذا اليوم بحوالي 40%.

كما يستمر انخفاض الأمطار تدريجيا، حسب شراقي، حتى نهاية أكتوبر حيث يصل إيراد النيل الأزرق في نهاية أكتوبر إلى 200 مليون متر مكعب يوميا.

المصدر: RT