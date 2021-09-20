بسبب نشر إعلان يدعو إلى قطع طرق.. تعليق إصدار صحيفتين في السودان

قرر "المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية" في السودان تعليق صحيفتين عن الإصدار مؤقتا بعد نشرهما إعلانا يدعو "لإغلاق الطرق القومية" يوم الجمعة الماضي.

وقال المجلس في بيان إنه قرر تعليق إصدار صحيفتي "الانتباهة" و"الصيحة"، مدة 3 أيام، بدءا من يوم 21 سبتمبر، وذلك بسبب نشرهما إعلانا لجهة قال المجلس إنها "غير معروفة وغير مسجلة قانونا" هي "التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان" تدعو لإغلاق الطرق القومية يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021.

وأضاف بيان المجلس أن الصحيفتين خالفتا الوثيقة الدستورية التي تنص المادة 57 منها على أن" تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب".

كذلك قال المجلس إن الصحيفتين خالفتا من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية، وخاصة المادة "24" التي تنص على مسؤولية رئيس التحرير عن الأداء التحريري للصحيفة، وكذلك المادة 26 التي تنص على "عدم إثارة الفتنة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب والعنف". حسب بيان المجلس.

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ونشرت صحيفة "الصيحة" خبرا مقتضبا قالت فيه إن مجلس الصحافة استدعى رئيس تحريرها، الغالي شقيفات وأبلغه بإيقاف الصحيفة لمدة 3 أيام تبدأ من يوم الاثنين، وأضافت أن المجلس قال إن سبب الإيقاف هو نشر الصحيفة في عددها الصادر يوم الجمعة الماضية إعلانا للتنسيقية العليا لكيانات شرق السودان.

وأشارت الصحيفة إلى أنها ستستمر في تقديم خدمتها الصحفية عبر موقعها الإلكتروني.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية + صحيفة "الصيحة"