بغداد: سفارتنا في موسكو تتابع حالة الطالب العراقي المصاب بهجوم جامعة بيرم

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن سفارتها في موسكو تتابع حالة الطالب العراقي المصاب بهجوم جامعة بيرم الروسية.

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وذكرت في بيان صحفي: "نتابع باهتمام عبر سفارتنا في موسكو حالة طالب عراقي تعرض لإطلاق نار في جامعة بيرم، في حادث وصف بأنه إرهابي".

وأضافت: "ننسق مع السلطات المعنية للتأكد من تطورات وضعه الصحي وللوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث".

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام روسية أن من بين المصابين في الهجوم الذي نفذه مسلح، صباح اليوم الاثنين، في جامعة بيرم الروسية بمنطقة الأورال، طالب عراقي، أصيب أثناء محاولته حماية فتاة من الرصاص.

وقال الطالب العراقي إنه وقف أثناء الاستراحة، عند النافورة، في حرم الجامعة، ورأى شابا يرتدي ملابس سوداء يحمل سلاحا، وبدأ يطلق النار.

وأوضح أن فتاة كانت تقف بجواره واستلقت على الأرض عندما سمعت الطلقات، فحاول حمايتها من الرصاص، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري.

وأسفر الهجوم الذي نفذه شاب صباح اليوم، في جامعة بيرم عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين.

المصدر: RT