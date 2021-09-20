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وفاة الفنان المصري إيهاب خورشيد بعد صراع مع المرض

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وفاة الفنان المصري إيهاب خورشيد بعد صراع مع المرض
AFP
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أعلن الفنان المصري عمر خورشيد وفاة والده الفنان إيهاب خورشيد، مساء الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما.

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وكتب عمر خورشيد عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض".

واشتهر الفنان إيهاب خورشيد في الثمانينيات بأعمال عديدة منها: "أولاد الملجأ، صاحب الإدارة بواب العمارة وعودة الهارب".

وإيهاب خورشيد هو نجل الراحل أحمد خورشيد، أستاذ التصوير السينمائي، والمنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، وشقيق العازف الراحل عمر خورشيد.

المصدر: المصري اليوم

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