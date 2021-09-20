لبنان..انقطاع الكهرباء أثناء عقد جلسة "الثقة" بالحكومة ونائب من "حزب الله" يؤمن مولدا كهربائيا

انقطع التيار الكهربائي بقصر "اليونيسكو" في بيروت، حيث تعقد جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، وعاد بعد نحو ساعة، بسبب أزمة المحروقات في البلاد.

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هذا وقال النائب عن "حزب لله" اللبناني، إبراهيم الموسوي، لقناة "الجديد": "أجريت اتصالات لتأمين مولد كهربائي، وتم إرساله إلى اليونيسكو حيث تنعقد جلسة مجلس النواب، وأبدينا الاستعداد لتأمين مادة المازوت في حال الحاجة، وأجرينا اتصالا بشركة الأمانة لتأمينها، ولكن أمين عام المجلس، عدنان ضاهر، أبلغنا أن المازوت متوفر، وأنهم بحاجة فقط إلى مولد كهربائي".

من جانبه، علق النائب، تيمور جنبلاط، على انقطاع التيار الكهربائي في الجلسة، معتبرا أن هذا الحدث "شي بجرص".

تيمور جنبلاط عن انقطاع الكهرباء في قصر الأونيسكو ​قبيل انعقاد جلسة الثقة​ للحكومة الجديدة: "شي بجرص"



الفيديو نقلا عن: Bassam Abou Zeid pic.twitter.com/NpsSchpOkK — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) September 20, 2021

المصدر: وسائل إعلام لبناني