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الجزائر.. السجن المؤقت لـ47 مشتبها بتهمة التورط في حرائق الغابات

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الجزائر.. السجن المؤقت لـ47 مشتبها بتهمة التورط في حرائق الغابات
Globallookpress
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أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية بأنه "تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت، بتهمة التورط في افتعال حرائق الغابات الأخيرة" التي مست العديد من الولايات الجزائرية، مخلفة خسائر بشرية ومادية.

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وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني في الجزائر، اليوم الاثنين: "مكنت التحريات المعمقة المبنية على أدلة مادية مرفوعة من مسارح الحرائق، مدعومة بالخبرة العلمية والتحليل المكاني والزماني، من توقيف 71 مشتبه فيه على مستوى 14 ولاية".

وأضاف البيان: "بعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت، ووضع 7 تحت الرقابة القضائية، فيما يبقى 9 مشتبه فيهم قيد التحقيق، بينما تم الإفراج عن 8 أشخاص".

المصدر: "النهار"

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