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الخارجية اللبنانية تعرب عن أسفها وشجبها لـ"التصريحات المسيئة" للسيدات في ​أوكرانيا​ و​روسيا​

أخبار العالم العربي

الخارجية اللبنانية تعرب عن أسفها وشجبها لـ
Globallookpress dpa
العلم اللبناني
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أعربت ​وزارة الخارجية اللبنانية عن "أسفها وشجبها، لما صدر مؤخرا من تصريحات مسيئة للسيدات في ​أوكرانيا​ و​روسيا​".

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وفي بيان لها نشرته على صفحتها في "تويتر"، قالت وزارة الخارجية اللبنانية: "صدرت مؤخرا تصريحات بشكل يسيء للسيدات في أوكرانيا وروسيا، وفي هذا السياق تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن أسفها وشجبها لهذا الأمر الذي يتنافى مع التزام لبنان بمبادئ حقوق الإنسان والكرامة والقيم الإنسانية".

كما أكدت الوزارة "احترامها ودعمها لحقوق المرأة وحرصها على أطيب العلاقات مع الدولتين الصديقتين أوكرانيا والاتحاد الروسي".

وكان الوزير اللبناني السابق وئام وهاب قد أدلى منذ عدة أيام بتصريح تلفزيوني أساء فيه للمرأة الأوكرانية والروسية، وهو ما أثار غضبا واسعا دفع الحزب الذي ينتمي إليه وهاب لتقديم الإعتذار.

المصدر: RT

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