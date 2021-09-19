‎‌وزير العمل الليبي يتعهد بتوفير تأمين صحي وضمانات مالية للعمالة المصرية

قال وزير العمل الليبي علي العابد إن كل عامل مصري يأتي إلى ليبيا سيحصل على تأمين صحي، كما ستوفر له الضمانات المالية فيما يتعلق بالرواتب والمستحقات.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن هذه الضمانات وردت في اتفاقات موقعة بين حكومتي البلدين، فضلا عن فتح السفارة والقنصلية بما يساهم في تقديم الخدمات لدى العمالة التي سيبلغ عددها في هذا العام مليون عامل.

ولفت العابد إلى أنه يمكن للعامل اصطحاب أسرته في حال رغبته في الاستقرار بشكل أكبر في ليبيا، متمنيا أن يتم فتح الطيران من محافظات الصعيد لنقل العمالة.

وأشار إلى أن المشروعات التي ستعمل فيها العمالة المصرية تتركز على قطاع الطرق، بما في ذلك مشروع الطريق الرابط بين أجدابيا وجالو ومشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، والطريق الرابط بين طبرق ومساعد.

وأوضح أنه سيتم العمل في مشروعات أخرى تخص البنية التحتية، وكذا في مجالي الاتصالات والكهرباء كخطوة أولى لهذا العام، فيما ستشهد السنوات المقبلة دورا أكبر للشركات المصرية في عملية الإنشاءات.

ناصر حاتم

المصدر: RT