مصرع شاب مصري خلال محاولته إنقاذ جيرانه من حريق منزل في الهرم (فيديو)

لقي شاب مصرعه خلال محاولته السيطرة على حريق اشتعل بمنزل جيرانه في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة المصرية، حيث تعرض لإصابات خلال محاولته إنقاذ جيرانه، مما أسفر عن وفاته.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار بمنطقة كفر الجبل.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى الموقع للسيطرة على الحريق وإخماده، وعقب اندلاع الحريق حاول عدد من الجيران السيطرة على النيران وإنقاذ سكان المنزل، مما أسفر عن مصرع شاب يدعى أحمد، متأثرا بإصابات لحقت به خلال مشاركته في السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسلم أفراد أسرة الضحية جثته عقب التصريح بدفنها، وتم تشييع جنازته اليوم.

المصدر: "اليوم السابع" + RT