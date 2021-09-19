الحوثيون: الرغبة السعودية في حل الأزمة اليمنية تتراجع رغم جهود سلطنة عمان

قال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن إن الرغبة السعودية في التوصل إلى حل للأزمة اليمنية تغيرت "بسبب مستجدات دولية".

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وأوضح المشاط في حديثه مع موقع "المسيرة" أن "الإخوة العمانيين حملوا إلينا رغبة سعودية من مستوى أعلى للتوصل إلى حل، لكن للأسف الشديد نفاجأ بتغير هذه الرغبة".

وأضاف أن "الجهود العمانية لا تزال مستمرة لحد الآن، غير أن الرغبة السعودية تتدحرج بحسب المستجدات الدولية".

وكانت قيادة جماعة "أنصار الله" رحبت في يونيو المنصرم بما تقدمه سلطنة عمان من جهود لتقديم الدعم الإنساني إلى اليمن، وأبدى المجلس السياسي الأعلى للجماعة وقتها ثبوت موقف "أنصار الله" في "التعاطي الإيجابي مع مختلف الأفكار والرسائل بما لا يمس بالسيادة ولا ينتزع حقا مشروعا لأبناء الشعب".

المصدر: RT