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الحوثيون: تشكيك غوتيريش مسيس ومرفوض ولا يستند إلى وقائع

أخبار العالم العربي

الحوثيون: تشكيك غوتيريش مسيس ومرفوض ولا يستند إلى وقائع
AP Hani Mohammed
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علق القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، محمد علي الحوثي، على إدانة الأمم المتحدة لعمليات إعدام نفذتها الجماعة بحق 9 أشخاص.

وأوضح محمد الحوثي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، اليوم الأحد، أن "دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) مولت وخططت لجريمة قتل الصماد واعترفت بذلك وصرحت أنها اعتمدت في تحديد الهدف على عناصرها على الأرض".

ولفت إلى أن "القضاء اليمني يحكم من خلال مرجعية شرعية قانونية منشورة"، مشيرا إلى أن "تشكيك غوتيريش مسيس ومرفوض ولا يستند إلى أي أدلة ووقائع".

تصريحات محمد علي الحوثي، أتت ردا على بيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي شكك فيه بنزاهة القضاء في صنعاء والحكم الصادر بإعدام المتورطين في اغتيال القيادي الحوثي صالح الصماد.

المصدر: RT

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