الحوثيون: تشكيك غوتيريش مسيس ومرفوض ولا يستند إلى وقائع

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، محمد علي الحوثي، على إدانة الأمم المتحدة لعمليات إعدام نفذتها الجماعة بحق 9 أشخاص.

وأوضح محمد الحوثي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، اليوم الأحد، أن "دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) مولت وخططت لجريمة قتل الصماد واعترفت بذلك وصرحت أنها اعتمدت في تحديد الهدف على عناصرها على الأرض".

ولفت إلى أن "القضاء اليمني يحكم من خلال مرجعية شرعية قانونية منشورة"، مشيرا إلى أن "تشكيك غوتيريش مسيس ومرفوض ولا يستند إلى أي أدلة ووقائع".

قضاءالجمهوريةاليمنيةيحكم من خلال مرجعيةشرعيةقانونيةمنشورة

والتشكيك من قبل غوتريش مسيس مرفوض بلاأدلةووقائع

وبطلب من دول العدوان

لارتباطهم الوثيق بالجريمةالذي مول وخطط ونشر واعترف بجريمته اغتيال الشهيدالصمادوهم من صرح بان أليتهم تعتمدفي تحديدالهدف وتاكيده ع عناصرع الارض قبل التنفيذ — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 19, 2021

تصريحات محمد علي الحوثي، أتت ردا على بيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي شكك فيه بنزاهة القضاء في صنعاء والحكم الصادر بإعدام المتورطين في اغتيال القيادي الحوثي صالح الصماد.

المصدر: RT