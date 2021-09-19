لبنان: تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن "تسجيل 616 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليوم أمس".

وأكدت الوزارة أن "العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، ارتفع إلى 618278"، موضحة أنّه "تمّ تسجيل 591 إصابة بين المقيمين و25 حالة بين الوافدين".

وأشارت إلى أنّه "تمّ تسجيل 4 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8236".



المصدر: وزارة الصحة اللبنانية