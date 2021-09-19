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ماكرون يشيد ببوتفليقة في رسالة تعزية للشعب الجزائري

أخبار العالم العربي

ماكرون يشيد ببوتفليقة في رسالة تعزية للشعب الجزائري
Sputnik
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان "شخصية كبيرة" في الجزائر المعاصرة.

وأضاف ماكرون، في بيان صادر عن قصر الإليزيه اليوم الأحد، أن بوتفليقة كان شريكا لفرنسا خلال 20 عاما في السلطة، معربا عن تعازيه للشعب الجزائري والتزامه بتطوير علاقات احترام وصداقة بين الشعبين الفرنسي والجزائري.

يذكر أن العديد من الزعماء العرب أعربوا عن خالص مواساتهم وتعازيهم بوفاة بوتفليقة.

وأعلن التلفزيون الجزائري الرسمي يوم الجمعة، وفاة رئيس البلاد السابق عن عمر ناهز 84 عاما.

المصدر: RT

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