دبلوماسي سوداني يوضح لتلفزيون إسرائيلي سبب غياب الخرطوم عن مراسم ذكرى "اتفاقات أبراهام"

نقل تلفزيون إسرائيلي عن دبلوماسي سوداني رفيع المستوى توضيحه سبب عدم مشاركة بلده في المراسم التي أقيمت الأسبوع الماضي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإبرام "اتفاقات أبراهام".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن الدبلوماسي الذي لم يتم الكشف عن اسمه قال لها إنه من الصعب بالنسبة للسودان أن يمضي قدما في ما يخص العلاقات العلنية مع إسرائيل ما لم توقع الخرطوم وتل أبيب على اتفاقية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بينهما في البيت الأبيض.

דיפלומט בכיר בסודאן הגיב בשיחה עם כאן חדשות על היעדרות ארצו ממרבית האירועים לציון יום השנה הראשון לחתימה על הסכמי אברהם. לדבריו, עד שארצו לא תחתום על הסכם כינון היחסים עם ישראל במעמד רשמי בבית הלבן, יהיה קשה להתקדם בכל מה שקשור ליחסים הפומביים בין המדינות@kaisos1987#בחציהיום — כאן חדשות (@kann_news) September 19, 2021

وتم إبرام "اتفاقات أبراهام" في البيت الأبيض قبل عام بين إسرائيل من جانب والإمارات والبحرين من جانب آخر، بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي الأشهر اللاحقة، انضم السودان والمغرب أيضا إلى هذه الاتفاقات، لكن دون إقامة مراسم توقيع رسمية في البيت الأبيض.

وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإبرام "اتفاقات أبراهام"، نظم مؤخرا اتصال مرئي بين وزراء خارجية كل الأطراف المذكورة باستثناء السودان.

المصدر: "كان"