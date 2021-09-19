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موقع لتتبع الملاحة: ناقلة إيرانية ثالثة محملة بالوقود تتجه صوب لبنان

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موقع لتتبع الملاحة: ناقلة إيرانية ثالثة محملة بالوقود تتجه صوب لبنان
AP Marcos Moreno
صورة أرشيفية
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أفاد موقع مختص بتتبع حركة الملاحة البحرية بأن إيران أرسلت ناقلة أخرى محملة بالوقود إلى لبنان.

وذكر موقع TankerTrackers.com على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن ثالث ناقلة إيرانية تبحر الآن محملة بالوقود المخصص إلى "حزب الله" لتوزيعه في لبنان.

ويأتي ذلك في ظل إعلان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس أن إدخال الوقود الإيراني إلى لبنان يأتي دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولذلك يمثل انتهاكا لسيادة البلاد.

غير أن الخارجية الإيرانية في المقابل شددت على أن شحنات الوقود هذه تمثل عملية تجارية، مبديا استعداد طهران لإرسال المزيد من الوقود "إذا طلب اللبنانيون".

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا لقطات تظهر شاحنات محملة بالنفط الإيراني، بعد أن أفرغت الناقلة الإيرانية الأولى حمولتها في مرفأ بانياس السوري، وشرعت الشاحنات بنقل هذه المادة برا، وبدأ دخولها إلى لبنان يوم الخميس الماضي.

المصدر: RT

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