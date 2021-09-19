موقع لتتبع الملاحة: ناقلة إيرانية ثالثة محملة بالوقود تتجه صوب لبنان

أفاد موقع مختص بتتبع حركة الملاحة البحرية بأن إيران أرسلت ناقلة أخرى محملة بالوقود إلى لبنان.

وذكر موقع TankerTrackers.com على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن ثالث ناقلة إيرانية تبحر الآن محملة بالوقود المخصص إلى "حزب الله" لتوزيعه في لبنان.

The third tanker carrying Iranian fuel earmarked for Hezb’Allah’s distribution within Lebanon, is laden and underway. Full details with our clients. — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) September 19, 2021

ويأتي ذلك في ظل إعلان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس أن إدخال الوقود الإيراني إلى لبنان يأتي دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولذلك يمثل انتهاكا لسيادة البلاد.

غير أن الخارجية الإيرانية في المقابل شددت على أن شحنات الوقود هذه تمثل عملية تجارية، مبديا استعداد طهران لإرسال المزيد من الوقود "إذا طلب اللبنانيون".

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا لقطات تظهر شاحنات محملة بالنفط الإيراني، بعد أن أفرغت الناقلة الإيرانية الأولى حمولتها في مرفأ بانياس السوري، وشرعت الشاحنات بنقل هذه المادة برا، وبدأ دخولها إلى لبنان يوم الخميس الماضي.

المصدر: RT