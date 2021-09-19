برلماني عراقي يرد على تهديد رئيس أركان الجيش الإيراني: تصريحات إعلامية

رد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، عبد الخالق العزاوي، على تصريحات رئيس الأركان العامة في الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، بشأن استمرار عملياتهم بشمال العراق.

وقال العزاوي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "هذه تصريحات لا تؤخذ على محمل الجد وإنما هي فقط للتصعيد الإعلامي".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية غير قادرة على الرد على الاعتداءات الإيرانية على إقليم كردستان العراق".

وأشار إلى أن "إقليم كردستان لا يحتاج إلى حماية القوات الإيرانية، كما أنه لديه من يحميه".

وبين العزاوي، أن "الجانب الإيراني يزعم أن لديه أهدافا داخل حدود الإقليم وهذا الأمر غير صحيح".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب رئيس الأركان العامة في الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، حكومة العراق باتخاذ خطوات لمنع أنشطة جماعات مسلحة مناهضة للجمهورية الإسلامية متمركزة في جبال شمال العراق.

وتطرق باقري، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد خلال مراسم تقديم النائب الجديدة له، إلى الضربات التي شنها "الحرس الثوري" مؤخرا على مواقع للمسلحين المناهضين لإيران في شمال العراق، في إقليم كردستان العراق، مرجحا أن هذه الجماعات المسلحة كثفت أنشطتها خلال العام الأخير "بتحريض من الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية الرجعية في المنطقة".

وصرح رئيس الأركان بأن إيران لن تقبل بذلك وستواصل عملياتها بغية اقتلاع هذه الجماعات المسلحة، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية لن تسمح بتنفيذ أي أعمال تخريبية عند حدودها.

المصدر: RT + روداو