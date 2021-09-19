سوريا.. القوات الأمريكية تنقل دفعة من عناصر "داعش" من سجون "قسد" إلى قاعدة أمريكية جنوب الحسكة

نقلت القوات الأمريكية العشرات من عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمنطقة القامشلي إلى مقر القاعدة الأمريكية في الشدادي جنوب محافظة الحسكة.

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وقالت مصادر خاصة لوكالة "سانا" إن "حوامتين أمريكيتين مخصصتين لنقل الجنود هبطتا في قاعدة الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وكان على متنهما نحو 60 إرهابيا من تنظيم "داعش" تم جلبهم من سجن ما يسمى "نافكر" بمدينة القامشلي بعد تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وأضافت المصادر إن "أغلب الإرهابيين الذين تم نقلهم يحملون الجنسية العراقية وجنسيات سعودية وتونسية من بينهم متزعم ما يسمى "الشرطة" في دير الزور ومتزعم "قطاع التعليم" و"مسؤول السجون" في التنظيم".

المصدر: وكالة "سانا"