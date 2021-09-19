مشرعة أمريكية تطالب بالحد من صادرات الأسلحة لإسرائيل والسعودية وتل أبيب ترد بشدة

تقدمت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز بمبادرة لحظر تصدير بعض أنواع الأسلحة إلى إسرائيل والسعودية.

وأوضحت أوكاسيو-كورتيز على حسابها في "تويتر" أنها قدمت تعديلا على مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2022 المالي، يقضي بمنع تصدير بعض أنواع الأسلحة إلى السعودية، على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وإسرائيل، على خلفية قصفها مدنيين فلسطينيين ومقرات لوسائل الإعلام في قطاع غزة، وكذلك كولومبيا على خلفية تعرض متظاهرين للقمع هناك.

In this year’s NDAA, I’ve intro’d 7 amendments, including blocking specific US weapons transactions to:



- Saudi gov over the murder of Jamal Khashoggi

- Colombia gov over its violent crackdown on protesters,&

- Israeli gov over the bombing of Palestinian civilians, media centers https://t.co/eMHIApDLAk — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 17, 2021

وينص هذا التعديل خاصة على منع إمداد إسرائيل بذخيرة عالية الدقة، وسيؤدي في حال تبنيه إلى منع تصدير حزمة من "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" (JDAM) بقيمة 735 مليون دولار إلى الدولة العبرية.

واستدعت هذه المبادرة غضب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة ومندوبها لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الذي كتب على حسابه في "تويتر": "كنت أتوقع أن تفهم نائبة في الكونغرس أن إسرائيل تدافع عن مواطنيها من "حماس"، وهي تنظيم مدرج على قائمة الإرهاب. يطفي تعديلك المزيد من الشرعية على هجماتها الشنيعة على مدنيين أبرياء وأكاذيب معادية للسامية".

I would expect a Congressperson to understand that Israel is defending its citizens against Hamas, a designated terrorist organization.

Your amendment further legitimizes their heinous attacks against innocent civilians, as well as antisemitic lies. 1/2 https://t.co/kUHe2Y3rYa — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) September 19, 2021

وشدد أردان على أن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة يحمل طابعا استراتيجيا ويحظى بأهمية قصوى لأمن كلا الدولتين، مضيفا: "إسرائيل زعيم عالمي في مكافحة الإرهاب، وساعدت شراكتنا مرارا في السابق على منع هجمات إرهابية على مواطنين أمريكيين".

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"