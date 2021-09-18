شقيق الرئيس التونسي: لا تراجع عن الديمقراطية والحريات العامة
AFP ANIS MILI
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كشف نوفل سعيّد، شقيق الرئيس التونسي قيس سعيد، في تودينة له على موقع "فيسبوك"، أنه توصل إلى ثلاثة استنتاجات كبرى للأزمة التي تمرّ بها تونس.
وقال سعيد، إنه "لا تراجع عن الديمقراطية والحريات العامة والخاصة"، كما أنه نادى "بسقوط سردية الانقلاب وضرورة البناء مستقبلا على لحظة (أحداث) 25 يوليو" وفق تعبيره.
المصدر: nessma
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