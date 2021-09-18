العتبة الحسينية تنفي عودة خطبة الجمعة التابعة للسيستاني
Globallookpress
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نقل مراسل RT في العراق عن مصادر في العتبة الحسينية في كربلاء، يوم السبت، نفيها عودة خطبة الجمعة في الصحن الحسيني.
وذكر مراسلنا، أن العتبة لم تقرر بعد عودة خطبة الجمعة من جديد.
يذكر أن وسائل إعلام عراقية تحدثت عن عودة خطبة الجمعة في العتبة الحسينية، وهي الخطبة التي فيها شقين سياسي وديني، وتكتب من قبل مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وتعتبر هذه الخطبة ناقلة لمواقف وآراء المرجع الأعلى.
وفي مارس 2020، قررت إدارة الصحن الحسيني، تعليق إقامة صلاة الجمعة، بسبب الظرف الصحي الذي يمر به العراق.
المصدر: RT
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