العاهل السعودي يعزي الرئيس الجزائري في وفاة بوتفليقة

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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وجاء في البرقية: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

وكان بوتفليقة، الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا، قد تولى رئاسة الجزائر سنة 1999، وتنحى عن السلطة في أبريل 2019.

المصدر: واس