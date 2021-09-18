وزارة الهجرة المصرية: جثمان المواطن المتوفي في إيطاليا يصل اليوم إلى القاهرة

قالت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، إن جثمان المواطن المصري إسلام عيد أحمد، المتوفي في إيطاليا، سيصل إلى القاهرة في وقت لاحق من اليوم السبت.

وعثرت السلطات الإيطالية على جثمان إسلام عيد متوفيا أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديد على بعد 4 كيلومترات من مدينة لودي الإيطالية.

وأشارت الوزيرة مكرم، إلى تواصلها مع ذوي المتوفي، المقيمين في مدينة ميلانو الإيطالية، وتقديمها لهم واجب العزاء، مؤكدة على متابعتها سير التحقيقات في سبب وفاة نجلهم المجهول حتى اللحظة، وذلك بالتعاون والتواصل مع القنصلية العامة المصرية بميلانو.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها تتابع وصول جثمان المواطن المتوفي إلى مصر، والمقرر له أن يصل اليوم السبت، بعدما تم احتجاز الجثمان لعدة أيام من قبل السلطات الإيطالية كإجراء استقصائي واحترازي في محاولة للتأكد من سبب الوفاة، لكن أهل المتوفي طالبوا بعودة الجثمان لدفنه في مصر.

وتابعت الوزيرة مكرم، أن "التحقيقات في الواقعة مستمرة حتى مع عودة الجثمان إلى مصر، لمعرفة سبب الوفاة والتأكد من إذا كان هناك بعد جنائي في الواقعة أم لا، فضلا عن متابعة كافة حقوقه القانونية لدى السلطات الإيطالية".

المصدر: "الأهرام المصرية"