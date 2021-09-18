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ليبيا.. مصادر أمنية تنفي صحة أنباء عن وصول سيف الإسلام القذافي إلى سرت

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ليبيا.. مصادر أمنية تنفي صحة أنباء عن وصول سيف الإسلام القذافي إلى سرت
Globallookpress
سيف الإسلام القذافي -أرشيف-
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نفت مصادر أمنية ليبية متطابقة صحة الأنباء المتداولة عن وصول سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي، لمدينة سرت عبر مطار القرطاسية.

يذكر أن مصادر مقربة من سيف الإسلام صرحت في وقت سابق لوسائل إعلام ليبية بأن سيف الإسلام يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وكانت صحيفة "تايمز" اللندنية قد أجرت حوارا مع سيف الإسلام القذافي من مدينة الزنتان بليبيا، ونقلت عنه أنه يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT

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