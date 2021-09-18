وزير لبناني يتفقد شاحنة محملة بمادة نيترات الأمونيوم عثر عليها في بعلبك

تفقد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي شاحنة محملة بمادة نيترات الأمونيوم في مدينة بعلبك بسهل البقاع، كانت قد ضبطت خلال عملية دهم داخل مستودع لبيع الأسمدة الزراعية.

إقرأ المزيد

وقال المولوي بعد معاينته للمواد المصادرة: "أنا هنا لمتابعة التحقيق وليس لكشف التحقيق، عن نقل 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم من بعلبك إلى سهل بدنايل، ولن أكشف عن أي أسماء أو موقوفين، أنا هنا لكي أنوه بعمل الأجهزة الأمنية ليقظتها وحكمتها، وهي تقوم بدورها لحماية المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة من الناحية المادية واللوجستية والاقتصادية والاجتماعية".

وأعطى المولوي تعليماته "للقيام بمسح شامل للمنطقة التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، ولكي نعرف ما هي الموجودات في هذه المنطقة كما في كل لبنان، كما علينا أن نعمل جهدنا لنقل هذه المواد إلى مكان أكثر أمانا بعيدا عن تعرضه للحرارة والشمس أو أي عامل قد يتسبب بكارثة، ونحن نتابع هذا الموضوع مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ودولة الرئيس ميقاتي يتابع معنا متابعة لصيقة، وأنا أتيت إلى هنا كي أكون بين المواطنين، ولمتابعة التحقيقات عن كثب لحماية جميع المواطنين".

وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، عزته السلطات إلى تخزين مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.

وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + "أ ف ب"