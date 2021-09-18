مصر.. مصادر مسؤولة تكشف حقيقة وجود متفجرات داخل مجمع بهدف تفجيره

نفت مصادر مسؤولة أن يكون الأمن في محافظة المنيا المصرية قد عثر على أية مفرقعات أو متفجرات بمحيط أو داخل مجمع محاكم المنيا، بعد توزيع منشور داخل المجمع هدد بتفجيره.

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ويأتي النفي بعد توزيع منشور وصفته نفس المصادر بالذي "يهدف لإثارة الفزع" هدد أصحابه فيه بتفجير مجمع محاكم المنيا.

وكان قد تم إخلاء مجمع محاكم المنيا عقب العثور على هذا المنشور.

وتضمن المنشور تحذيرا للمواطنين بالمجمع وضرورة تركه حتى لايتعرضون للتفجيرات، بحجة صدور أحكام وصفها المنشور بـ"الانتقامية" .

وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء المجمع من العاملين والأجهزة الإدارية والقضاة تماما تحسبا لحدوث أي توابع للمنشور الذي تم لصقه بأحد جدران الدور الثاني .

وقال مسؤولون بمجمع المحاكم، إن" المنشور جاء بعد 3 أيام من صدور حكم محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقا و54 آخرين بالسجن ما بين المؤبد والمشدد، في قضية شغب مركز شرطة سمالوط عقب فض اعتصام رابعة، وبدء جلسات محاكمة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الحالي لتورطهم في قضايا إخوان العدوه ومطاي".

وقد تبين بعد عملية التمشيط والبحث بواسطة رجال الأمن وخبراء المفرقعات عدم وجود أي مواد خطيرة أو متفجرات وأن مبنى مجمع المحاكم آمن تماما.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT